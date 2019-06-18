الهرمونات بتعمل ايه في جسم الستات؟ اكتئاب وعصبية وانهيار وقت الطمث

كتبت هند عادل

للهرمونات آثار كثيرة مهمة على صحة المرأة من ضمنها الصحة الإنجابية للسيدة من الحيض إلى الحمل وانقطاع الطمث وأكثر من ذلك، وعلي جانب آخر لابد أن تعرف كل سيدة أن جسمها يصنع ويستخدم أيضًا أنواع أخرى من الهرمونات التي تؤثر على جوانب معينة لصحتها بدءً من مستوى الطاقة والوزن والمزاج وأكثر من ذلك بكثير، حسبما ذكر موقع" hormone".

منذ أن تصل الفتاه إلى سن البلوغ وبداية الدورة الشهرية إلى انقطاع الطمث يمكن أن تؤثر الهرمونات التي تتحكم في الدورة الشهرية على حالتك المزاجية من وزنك وشغفك الغذائي عادات يومية تقوم بها السيدات بشكل يومى.

وكشف الباحثين يمكن أن النساء تتأثر تأثراً كبيراً بتقلبات الهرمونات في بعض الأحيان يصل الشعور بالارتباك التام وفقدان السيطرة على حياتهن لفترة والضغط والقلق والاكتئاب حتى ممارسة الرياضة.

فترة الدورة الشهرية من أصعب الأوقات التى تمر على المرأة فتشهد تغيرات في الحالة المزاجية وكذلك علامات جسدية تحدث في الأيام أو الأسبوعين قبل بدء فترة الحيض لدى المرأة. تزول الأعراض عادة بعد وقت قصير من بدء الدورة.

يمكن أن تشمل العلامات البدنية التعب ومشاكل النوم قد تعاني النساء أيضًا من آلام المفاصل والعضلات والصداع وحنان الثدي وزيادة الوزن والانتفاخ المؤقت والتغيرات في الشهية والإمساك أو التغيرات في وظائف الأمعاء يمكن أن تؤثر أيضًا على النساء المصابات بمتلازمة ما قبل الحيض.

يمكن أن تشمل أعراض ما قبل الحيض التوتر والقلق والاكتئاب والغضب والتهيج ومشاعر اليأس.

الأمر قد يصل إلى نوبات البكاء وصعوبة في التركيز أويواجهن الرغبة في الانسحاب من العائلة والأصدقاء والتهيج ويشعرن بالارهاق أو خارج نطاق السيطرة قد تحدث الأفكار الانتحارية مع الاكتئاب الحاد.