السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تجارة مخدر الحشيش فى السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى السلام.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الساحل، معلومات تفيد بقيام صلاح.أ 28 سنه عاطل سبق اتهامه فى قضايا مخدرات، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة 1 كيلو من مخدر البانجو، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.