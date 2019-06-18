سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: افتتاح متحف نجيب محفوظ قريبا.. ومقر هيئة الكتاب ببيروت خلال أيام

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:07 م
الحكومة: افتتاح متحف نجيب محفوظ قريبا.. ومقر هيئة الكتاب ببيروت خلال أيام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

-مدبولي يُكلف بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة لتعظيم الاستفادة الكاملة منها

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة، لمتابعة أنشطة الوزارة وجهود الوزارة المتنوعة والهادفة الى بناء الإنسان.

 

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الثقافة، أنشطة الوزارة فى الفترة الحالية، موضحة أنه تم الانتهاء من أعمال وتجهيزات متحف أديب نوبل "نجيب محفوظ" تمهيداً لافتتاحه، بالتزامن مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو، إلى جانب متابعة سير الأعمال بمتحف قيادة الثورة والتى تتم حاليا، وسيتم خلال أيام إفتتاح مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب فى بيروت، وسيتم تزويده بعدد كبير من الكتب والمؤلفات، وسيكون هذا المقر مركزاً للأنشطة الثقافية المختلفة.

 

ونوهت الوزيرة، خلال الاجتماع، أيضاً إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لبينالى فنون الطفل، والذى يعد هدية مصر إلى اطفال العالم، واستعدادات الوزارة للتصويت والاعلان عن جوائز الدولة، بالاضافة الى مشروع اعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.

 

كما تم استعراض خطوات التعاون بين وزارتى الثقافة والانتاج الحربى لعودة المسارح والمكتبات المتنقلة، بما يضمن وصول المنتج الثقافى والأنشطة الإبداعية المتنوعة إلى المواطن، باعتبارها من القيم الايجابية فى المجتمع، وتأسيس اكاديميات للفنون فى المحافظات، وتمت الاشارة الى التواصل الثقافى والفنى بين مصر ودول العالم من خلال انشطة تبادلية تعكس الريادة المصرية اقليمياً وعالمياً.

 

واستعرضت الفعاليات الثقافية والفنية خلال فترة الصيف بجميع انحاء مصر، وتشمل معارض للكتاب، وعروضا سينمائية ومسرحية، وحفلات فنية ومعارض تشكيلية، وأمسيات أدبية وشعرية، وغيرها، هذا إلى جانب افتتاح بيتى ثقافة رأس حدربة وأبرق، وقصر ثقافة وادى النطرون.

 

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية والتى يصل عددها إلى 649 قصراً، لتعظيم الإستفادة الكاملة من هذه القصور.

 

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الثقافة عرضا موجزا عن مبادرة رئيس الجمهورية لإكتشاف المواهب فى جميع محافظات مصرالتى تقام تحت شعار"خليك ورا حلمك"، والتى تتضمن مسابقة الغناء، والعزف الجماعي، والعمل الفنى المتكامل(كلمات، وألحان، وتوزيع، وغناء)، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تنمية الوعى والإرتقاء بالذائقة الفنية لدى جموع المصريين، وتحقيق العدالة الثقافية فى المجتمع من خلال إكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين فى مختلف مجالات الفنون وتحفيز المشاركين بتطوير وتنمية مواهبهم.

 

 وأوضحت وزيرة الثقافة أن المبادرة تستهدف فئات الأطفال من سن 7 إلى 16 سنة، والشباب من سن 17 سنة إلى 35 سنة، وذوى القدرات الخاصة بدون إشتراط لسن معينة، خاصة أن أحد أهداف المسابقة هو دمج ذوى القدرات الخاصة فى الأنشطة الثقافية بالمجتمع، وإتاحة فرص مساوية لهم، منوهة إلى انه سيتم الإعلان فى اول أغسطس عن مسابقة اكتشاف الموهوبين.

 

وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء، بأن يتم تبنى هذه المواهب، التى تفوز بالمسابقات ودعمهم نظراً لكونهم يمثلون إحدى أدوات قوتنا الناعمة، مؤكداً على أهمية المسابقة خاصة وأنها تتوافق مع أهداف الإستراتيجية العامة للتنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2030 .


وزيرة الثقافة

نجيب محفوظ

معرض الكتاب ببيروت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة إيدرا باور للكهرباء

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:39 م

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع "مستشفى 500500" لعلاج الأورام

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:47 م

بالإنفوجراف.. "بلومبرج": اقتصاد مصر ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:04 م

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتى تفاهم ويتفقد أجنحة مؤتمر "سيمليس شمال أفريقيا"

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:48 ص

رئيس الوزراء: قرارات "القومى للمدفوعات" ساهمت فى العديد من الإنجازات.. وقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى" قفزة نحو التوسع فى التعاملات الإلكترونية.. وما بذله فريق العمل بالبنك المركزى محل تقدير

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة