التنمية المحلية: مصر توقع على الميثاق الإفريقى لمبادئ اللامركزية قريبا

أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه فى إطار التعاطى مع رؤية منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وما اتفقت عليه مع السكرتير العام للمنظمة جان بيير، تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية والدستورية اللازمة لبدء مسار توقيع مصر وتصديقها وفى أقرب وقت على الميثاق الأفريقى لمبادئ وقيم اللامركزية والحكم المحلى والتنمية المحلية من خلال التعاون الوثيق مع إدارات وزارة الخارجية المختصة والتى نلقى منها كل دعم فى هذا الإطار .

جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول للتشكيل الجديد للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية وبفاعلية، من أجل الإسراع بتوقيع مذكرة التفاهم المنشودة والمقترحة بين منظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA" والاتحاد الأفريقى بحيث تتبوأ منظمتنا المكانة المرموقة التى تستحقها لدعم العمل الأفريقى المشترك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.