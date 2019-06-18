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التحقيق مع 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:40 م
التحقيق مع 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مواد مخدرة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حققت نيابة الأموال العامة مع 11 متهماً بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 خمسة وخمسون مليون جنيه).


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الاتجار بالمواد المخدرة

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غسيل الاموال

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