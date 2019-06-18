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الأوقاف والكنيسة يشاركان فى ندوة للتوعية بخطورة ختان الإناث

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:37 م
الأوقاف والكنيسة يشاركان فى ندوة للتوعية بخطورة ختان الإناث ختان الإناث "أرشيفية"
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع لجنة حمايه الطفل بالمحافظة وشركاء التنميه ندوة توعية مجتمعيه بعنوان "أحميها من الختان"، بمقر الفرع اليوم، الثلاثاء شملت التوعية الدينية ورأى الإسلام والمسيحية فى ختان الإناث، والدور الهام الذى يقوم به الأزهر الشريف، والأوقاف والكنيسة الوطنيه فى هذا الشأن.
 
أكدت نادية عزمي، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالوادي الجديد، أن الندوة فى إطار الحمله التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية، للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى الطفوله والأمومة، بعنوان شهر بدور بجميع محافظات الجمهورية، كما تضمنت الندوة الاستشارات القانونية والطبية والاجتماعية، وفتح باب الحوار، والمناقشة للجمهور ورفع التوصيات. 
 
أوضحت نادية، أن حملة "شهر بدو"، تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع المحافظات، بتضافرجهود أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى الأمومة والطفولة، وعضوية المؤسسات الحكومية المعنية، والمجتمع المدنى وشركاء التنمية، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو توحيد الصف للقضاء على جريمة ختان الإناث.

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الخارجه

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