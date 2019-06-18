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ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:44 ص
ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3% رابحا  27.27 نقطة ليصل إلى مستوى 9002.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.33% رابحا 11.87 نقطة ليصل إلى مستوى 3587.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 55.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 100 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.

وارتفع 17 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.44%.

وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم مدينة المعرفة بنسبة 4.28%، ثم الواحة بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم "البحر الأحمر" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.35% ثم سافكو بنسبة 1.07%، ثم أنعام القابضة بنسبة 0.99%.


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