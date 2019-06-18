إخلاء عقار وسط الإسكندرية من سكانه بعد انهيار سقف مطعم به

تلقى حى وسط الإسكندرية، بلاغا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بسقوط أجزاء من سقف عقار بـ49 شارع صفية زغلول محطة الرمل.

وانتقل الدكتور محمد بغدادى سكرتير عام الحى، والمهندس علاء حسن من الإدارة الهندسية بالحى، وتبين بالمعاينة سقوط جزء من سقف الدور الثانى علوى، على سقف الأول علوى، على سقف مطعم بالدور الأرضى بالعقار المشغول بالسكان، وتم عمل إشارة إخلاء فورى للسكان بقسم العطارين حفاظا على الأرواح، كما تم طلب وضع حواجز أمنية حوله حفاظا على المارة.

وتبين وجود اثنين من الجرحى، تم نقلهم لتلقى العلاج بالنساء فى الأميرى، كما تم عمل تقرير بالمعاينة وعرضه فورا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرار بشأنه.

وبفحص السجلات، تبين صدور قرار ترميم سابق للعقار رقم 4 لسنة 1998، وأكد الحى على إنه جارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة المهندس المسئول.