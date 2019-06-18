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أمن الجيزة يواصل البحث عن سارق حقيبة تحتوى على 119ألف جنيه بشارع ربيع الجيزى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:56 م
أمن الجيزة يواصل البحث عن سارق حقيبة تحتوى على 119ألف جنيه بشارع ربيع الجيزى ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يواصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إجراء التحريات لكشف هوية المتهم بسرقة حقيبة تحتوى على 119 ألف جنيه من سيارة بشارع ربيع الجيزى. 
 
ويفحص رجال المباحث بقسم شرطة الجيزة، عددا من المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة، لكشف هوية مرتكب الواقعة، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع السرقة. 
 
وذكرت مقدمة البلاغ أنها كانت تستعد لشراء أجهزة كهربائية خاصة بتجهيز شقة الزوجية، إلا أن مجهول سرق حقيبة النقود. 
 
تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد سرقة مجهول لحقيبة تحتوى على مبلغ 119 ألف جنيه من سيارة بشارع ربيع الجيزى، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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