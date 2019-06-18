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أعراض التهاب الكبد "ب" تشبه الإنفلونزا.ويشعر بها المريض بعد الإصابة بشهرين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:30 ص
أعراض التهاب الكبد "ب" تشبه الإنفلونزا.ويشعر بها المريض بعد الإصابة بشهرين التهاب الكبد الوبائى ب - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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التهاب الكبد B هو التهاب كبدي ناتج عن فيروس ينتشر عن طريق الدم وسوائل الجسم، في كثير من الأحيان لا يسبب أي أعراض واضحة لدى البالغين، وعادة ما يمر في غضون بضعة أشهر دون علاج، وتتشابه الأعراض التى قد تظهر لدى بعض الأشخاص مع أعراض الأنفلونزا، وفقاً لما ذكره موقع NHS.

اعراض التهاب الكبد الوبائى ب
اعراض التهاب الكبد الوبائى ب

أعراض التهاب الكبد B
 

كثير من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد (ب) لن يتعرضوا لأي أعراض وقد يقاومون الفيروس دون أن يدركون أنهم مصابين به.

إذا تطورت الأعراض، فإنها تحدث بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من التعرض لفيروس التهاب الكبد B، وتشمل أعراض التهاب الكبد B:

-أعراض تشبه الإنفلونزا، بما في ذلك التعب والحمى والأوجاع والآلام العامة.

-فقدان الشهية.

-الشعور بالمرض والتعب.

-إسهال.

-آلام في البطن.

-اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

عادة ما تمر هذه الأعراض في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر على الرغم من أن العدوى قد تستمر أحيانًا لمدة 6 أشهرأوأكثر.

 


اعراض التهاب الكبد الوبائى

التهاب الكبد الوبائى ب

اعراض فيروس ب

فيروس ب

امراض الكبد

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