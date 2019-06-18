أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18-6-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 18-6-2019، وجاءت أبرزها تراجع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين ،وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.034 مليار جنيه.

بلتون

وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح لشركة بلتون المالية القابضة، على السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 338 مليون جنيه إلى 898.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 560.4 مليون جنيه لصالح قدامى المساهمين مقسم على عدد 28 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع 2 جنيه للسهم الواحد على أن يتم سداد قيمة الزيادة فى راس المال المصدر أما نقدا أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته.

سميح ساويرس

أعلنت شركتا إم إم جروب وبى انفستمنتس، عن إتمام عملية الاستحواذ على كامل حصة شركة أوراسكوم للتنمية مصر-المساهم الرئيسى سميح ساويرس- في مجموعة تمويل، والتى تمثل 87 % من مجموعة شركات تمويل بقيمة إجمالية لشركة ابتكار للتمويل الاستثماري قدرها 360 مليون جنيه

وشركة ابتكار تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرية، ويضم هيكل ملكيتها شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية ، وشركة بي انفستمنتس القابضة وشركة TCVI وشركة أكوير للاستثمار.

وقالت الشركتان، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن حصة شركة ابتكار في مجموعة شركات تمويل تبلغ 45%، بينما تبلغ حصة شركة بي انفستمنتس نحو 20 % من شركة ابتكار، بإتمام الصفقة تحصل أوراسكوم للتنمية على عائدات نقدية بقيمة 313 مليون جنيه

وتضم مجموعة شركات تمويل 4 شركات تضم شركة تمويل للتمويل العقاري، وشركة تمويل للتأجير التمويلي وشركة تحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات وشركة أوفرسيز للوساطة التأمينية.

الجدير بالذكر أنه سوف يتم توجيه العائدات النقدية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، الناتجة عن عملية البيع نحو استراتيجية الشركة لتخفيض القروض، والذى يتبعها تخفيض الأقساط المستحقة خلال عام 2019 وتعزيز المركز المالى للشركة.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين ،وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.034 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 80 مليون ورقة مالية بقيمة 569.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.2 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.23%، والعرب على 3.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.16%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع 739 ألف جنيه، 163.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 927 ألف جنيه، 3.9 مليون جنيه، 136.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14202 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17429 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 90 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.