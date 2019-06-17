7 وظائف قيادية شاغرة لمديرى العموم بجامعة أسيوط .. تعرف عليها

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط،عن حاجة الجامعة لشغل بعض الوظائف القيادية بقسم التعليم طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك لتلبية احتياجات الجامعة من كافة القيادات من المؤهلين لذلك.

وشدّد رئيس جامعة أسيوط فى بيان له على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان فى الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

ومن جانبه أوضح محمود بخيت أمين عام الجامعة أن الوظائف التى أعلنت الجامعة عن حاجتها تشمل فى مجملها 7 وظائف مختلفة تأتى جميعها فى المستوى الوظيفى "مدير عام" بقسم التعليم، وتتضمن وظيفة مدير عام التحقيقات والتأديب، ومدير عام القضايا والتنفيذ والحجز الإدارى، ومدير عام الشكاوى والتظلمات، ومدير عام الحسابات والموازنة، ومدير عام الصناديق الخاصة وحسابات الوحدات ذات الطابع الخاص، ومدير عام مكتب الجامعة بالقاهرة، وكذلك أمين كلية الحقوق.

أضاف أمين عام الجامعة أنه على راغبى التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة الموجود بالإدارة العامة لشئون العاملين، على أن يرفق بالطلب بيان حالة معتمد موضحاً به المؤهلات الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم والجزاءات التأديبية إن وجدت، وبيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها، وكذلك بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم خلال شغله للوظائف السابقة مؤيدة بالمستندات واقتراحاته لتطوير العمل بالوظيفة المتقدم لها، وصورة بطاقة الرقم القومى.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الطلبات تقدم باسم رئيس الجامعة مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة خلال شهر اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان.