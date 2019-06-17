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10 معلومات عن 24 أتوبيس نقل جماعى جديد ومكيف بمحافظة الغربية

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:45 ص
10 معلومات عن 24 أتوبيس نقل جماعى جديد ومكيف بمحافظة الغربية أتوبيس نقل جماعى
الغربية - مصطفى عادل

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عقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع مسئولي الشركة الإنجليزية للنقل الجماعى بحضور العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، وجلال عوارة عضو مجلس النواب عن مدينة طنطا، لتحديد خطوط السير وفق المسح الميدانى على أرض الواقع والإحتياجات الفعلية ومراجعة تصميمات محطات إنتظار اتوبيسات النقل الجماعى الجديدة والتى سيتم تشيغلها الشهر المقبل.
 
ويقدم " اليوم السابع"  معلومات عن الأتوبيسات الجديدة والتى ستدخل الخدمة يوليو المقبل.
 
-  تشغيل 24 أتوبيس جديد مكيف منهم 10 أتوبيسات بطنطا و 14 بمدينة المحلة موديل 2020 ضمن المرحلة الأولى والتى تتضمن توريد 52 أتوبيسا جديدا. 
 
- الانتهاء من ترخيص  14 أتوبيسا تم توريدهم بالفعل، وجارى استكمال توريد وترخيص 10 أتوبيسات قبل نهاية الشهر الجارى.
 
- تخصيص أتوبيسات لخط الجلاء - العجيزى بطول 2 كم "4 محطات "ويعمل 2 آخرين بداية من موقف الميكروباص مروراً بمزلقان شبين وسوق الخضار بالعجيزى ونهاية بميدان المحطة.
 
-خط الجلاء إلى سبرباى بطول 2كم "8 محطات" ويعمل 2  بداية الجلاء وكوبرى فاروق ومروراً بكوبرى ميت حبيش وكوبرى الرجدية العلوى أبو جمالة وإخناواى شركة الكهرباء وكلية الشريعة.
 
-خط مساكن الشباب إلى سبرباى بطول 5 كم "8 محطات" بداية من مساكن الشباب ومروراً بالخادم ونهاية الجانبية القرشى وسكة المحلة بداية ونهاية سكة المحلة والكوبرى الثانى بشارع الأشرف وكوبرى قحافة ونهاية بسبرباى.
 
-خط الجلاء إلى سعيد "بوستة قحافة" بطول 3 كم "6 محطات"  بداية من موقف الجلاء مروراً بالكاكولا ومحطة شارع الحلو وأول سعيد والمركز الطبى ومحطة شركة المياه.
 
- خط سيجر "المدينة الجامعية" إلى الموقف الجديد بطول 5كم "9 محطات" بداية من سيجر ومروراً مسجد توكل وترعة الشيتى ودوران ستوتة وميدان الإسكندرية وسوق الجبان وكلية تربية والجامعة والإسعاف.
 
- خط مساكن السلام إلى سبرباى" 6 محطات" بداية من مساكن السلام  مروراً بحى الزهور ومساكن البترول وأول شارع البحر والسنترال والشيخة الصباح.
 
- لجنه لتحديد خطوط سير لمدينه المحلة تمهيدا لبدظ تشغيل الأتوبيسات بها.
 
- توزيع باقي أتوبيسات المرحلة الأولى فور استلامها على المراكز لربطها ببعضها

محافظ الغربيه

اتوبيسات النقل الجماع

طنطا

المحله

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