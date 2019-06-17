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يعنى إيه الشروع فى الجناية أو الجنحة.. وما عقوبتها؟

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:27 م
يعنى إيه الشروع فى الجناية أو الجنحة.. وما عقوبتها؟ محكمة-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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عرفت المادة 45 من قانون العقوبات، الشروع بالبدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
 
ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
 
بينما تحدثت المادة 46 عن العقوبات ، ونصت على "يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
 
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
 
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
 
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
 
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
 
ونصت المادة 47 على "تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".

قانون العقوبات

تعريف الشروع فى ارتكاب الجريمة

الشروع فى الجناية

عقوبة الشروع فى ارتكاب الفعل

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