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وزير داخلية ليبيا السابق: تركيا وقطر تهربان السلاح للإرهابيين فى بلدنا

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:05 م
وزير داخلية ليبيا السابق: تركيا وقطر تهربان السلاح للإرهابيين فى بلدنا جانب من المؤتمر الليبى
كتب – أحمد جمعة

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قال اللواء صالح رجب وزير الداخلية الليبى الأسبق، إن الشعب الليبى يعترف بثورة الكرامة التى يقودها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، منتقدا تدمير حلف الناتو لليبيا وشعبها، بعد استهداف البلاد عسكريا.
 
وأكد اللواء صالح رجب فى كلمة له خلال لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف وللمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، أن الشعب الليبى احتضن ضباطه وجيشه لتحرير البلاد من قبضة الارهاب، مشيرا إلى أن مصر هى الداعم للشعب الليبى فى معركته ضد الإرهاب.
 
وانتقد اللواء صالح رجب تدخلات قطر فى الشؤون الداخلية لليبيا، مؤكدا أن تركيا وقطر تهربان السلاح إلى الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة فى ليبيا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة على مدار التاريخ لم تتمكن من حل مشكلة شعب.
 
وأشار صالح، إلى تمسك أبناء الشعب الليبى بوحدة واستقرار البلاد ضد المحاولات الخبيثة لتفتيته، مؤكدا أن الشعب الليبى لا يعترف بمبادرة فائز السراج الفاقد للشرعية، موضحا أن الأمم المتحدة حاولت الترويج لملتقى غدامس المجهول الهوية فى منتصف ابريل الماضى.
 

ليبيا

القوى الوطنية الليبية

مكافحة الارهاب

جهود القوات المسلحة

طرابلس

قطر

تركيا

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