وزير خارجية بريطانيا يقف إلى جانب ترامب فى انتقاد عمدة لندن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندنبدنت" إن وزير الخارجية البريطانى ، جيريمى هانت ، وقف إلى جانب دونالد ترامب بشأن هجماته على صادق خان، عمدة لندن، رغم تأييد الرئيس الأمريكى للمصطلح العنصرى "لندنستان".

ورفض وزير الخارجية انتقاد ترامب ، بعد إعادة نشر تغريدة للمعلقة اليمينية كاتى هوبكنز ، حيث وصفت العاصمة البريطانية لندن بأنها "لندنستان خان"، بحسب الصحيفة البريطانية.

وقال المنافس على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا إن الرئيس ترامب ، له أسلوبه الخاص وإنه لن يستخدم هذا الوصف بنفسه، لكنه أضاف "لكن هناك شعور بخيبة أمل هائلة لأن عمدة لندن ، فشل تمامًا في معالجة جرائم الطعن وقضى وقتًا أطول متحدثا بشأن السياسة أكثر من العمل الفعلي لجعل سكان لندن أكثر أمانًا. وفى هذا الأمر ، أتفق مع الرئيس بنسبة 150 فى %.

وأضافت "الإندبندنت" أن المجلس الإسلامى فى بريطانيا سارع إلى انتقاد هذه التعليقات التى وصفها بالـ"مقززة"، وتعكس "الإسلاموفوبيا" فى حزب المحافظين.