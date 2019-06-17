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رغم وصفه العاصمة البريطانية بـ "لندنستان" ..

وزير خارجية بريطانيا يقف إلى جانب ترامب فى انتقاد عمدة لندن

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:59 م
وزير خارجية بريطانيا يقف إلى جانب ترامب فى انتقاد عمدة لندن جيريمى هانت وزير الخارجية البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندنبدنت" إن وزير الخارجية البريطانى ، جيريمى هانت ،  وقف إلى جانب دونالد ترامب بشأن هجماته على صادق خان، عمدة لندن،  رغم تأييد الرئيس الأمريكى للمصطلح العنصرى "لندنستان".
 
ورفض وزير الخارجية انتقاد ترامب ، بعد إعادة نشر تغريدة للمعلقة اليمينية كاتى هوبكنز ، حيث وصفت العاصمة البريطانية لندن بأنها "لندنستان خان"، بحسب الصحيفة البريطانية. 
 
وقال المنافس على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا إن الرئيس ترامب ، له أسلوبه الخاص وإنه لن يستخدم هذا الوصف بنفسه، لكنه أضاف "لكن هناك شعور بخيبة أمل هائلة لأن عمدة لندن ، فشل تمامًا في معالجة جرائم الطعن وقضى وقتًا أطول متحدثا بشأن السياسة أكثر من العمل الفعلي لجعل سكان لندن أكثر أمانًا. وفى هذا الأمر ، أتفق مع الرئيس بنسبة 150 فى %. 
 
وأضافت "الإندبندنت" أن المجلس الإسلامى فى بريطانيا سارع إلى انتقاد هذه التعليقات التى وصفها بالـ"مقززة"، وتعكس "الإسلاموفوبيا" فى حزب المحافظين. 
 
 

حزب المحافظين

ترامب

جيريمى هانت

لندستان

صادق خان

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