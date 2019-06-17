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وزير الطيران يبحث مع سفير الكويت احتفالية 65 عاماً على أول رحلة مباشرة للقاهرة

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:58 م
وزير الطيران يبحث مع سفير الكويت احتفالية 65 عاماً على أول رحلة مباشرة للقاهرة الفريق يونس المصرى - وزير الطيران
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل الفريق يونس المصرى ،  وزير الطيران المدني ،  اليوم الاثنين ،  السفير محمد صالح الذويخ ،  سفير دولة الكويت بالقاهرة بمقر الوزارة حيث رحب وزير الطيران بالسفير، مؤكداً على عمق العلاقات  بين مصر والكويت حكومة وشعباً والتى اتسمت بالعديد من المواقف المشرفة فى مختلف المجالات ، 
وبحثا  الجانبان إقامة إحتفال بمناسبة مرور 65  عاماً على أول رحلة طيران مباشر من الكويت إلى القاهرة عام 1954  .
 
ومن جانبه هنأ السفير  محمد صالح ،  الفريق يونس المصرى ، على الطفرة التى شهدها قطاع الطيران المدنى خلال الفترة الماضية من تطوير للمطارات المصرية وتحديث أسطول شركة مصر الطيران ، مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول  الرائدة في مجال صناعة النقل الجوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط  وأفريقيا .
 
كما وجه السفير الكويتى الدعوة لوزير الطيران لحضور معرض الكويت الدولى للطيران المقرر إقامته فى يناير 2020 مؤكداً على أهمية تواجد مصر ممثلة فى وزارة الطيران المدنى فى هذا المعرض الدولى الهام .
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

الكويت

سفير الكويت

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