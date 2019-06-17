وزير الداخلية: توفير مناخ آمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

فى بداية الاجتماع وجَّه توفيق، الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كافة الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا على أن ما أظهرته القوات المُشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.

وأكد وزير الداخلية، على أن ملف البطولة يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهه لكافة أجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات التى تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع.

واستعرض توفيق، محاور الخطة الأمنية الشاملة التى إنتهت من إعدادها أجهزة وزارة الداخلية وامتدت عناصرها إلى كافة محافظات الجمهورية لاسيما المحافظات التى ستشهد فعاليات البطولة، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والضيوف والجماهير، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت الرياضية وإحكام الرقابة على الطرق والمحاور وتسهيل دخول وخروج المشجعين للمباريات.

ووجه وزير الداخلية بضرورة اتخاذ كافة التيسيرات اللازمة فى استقبال مشجعى المنتخبات المشاركة بكافة الموانئ والمطارات ، وفى نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته الكاملة فى قدرة وكفاءة رجال الشرطة على تنفيذ محاور خطط التأمين، بما يسهم فى خروج البطولة بالصورة الحضارية المتميزة، التى تعكس مدى التطور والإنجاز الذى حققته الدولة المصرية على كافة الأصعدة.