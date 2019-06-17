هل يمكن التعرض للسكتة الدماغية كل 20 ثانية؟ احصائية تجيب

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كشفت إحصائية حديثة - أجريت في الهند - النقاب عن معاناة مواطن هندى كل 20 ثانية من سكتة دماغية، أي ثلاثة مصابين كل دقيقة، مؤكدة أن الأعداد تزداد بشكل ينذر بالخطر بسبب تغيرأنماط الحياة.

وأوضحت الإحصائية أن حوالي 1.54 مليون هندي يتعرضون لسكتات دماغية كل عام، والأسوأ هو أن 90% من مرضى السكتة الدماغية يفشلون في الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب ، مشيرة إلى أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مدى الحياة بعد سن 55 هو 1 من 5 للنساء، و1 من 6 للرجال.



السكتة الدماغية

وقال الباحثون في كلية الطب بجامعة نيودلهي أن الإصابات مرتبطة بأسلوب الحياة. وأوضح أنيل كارابوركار كبيرأطباء جراحة المخ والأعصاب في مستشفى براك كاندي، أنه مثل القلب السليم، فإن الدماغ السليم هو أمر مهم، حيث يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، موضحا أنه في حالة حدوث أزمة قلبية، فإن هناك أعراضا أساسية مثل آلام في الصدر وضيق في التنفس وآلام في الكتف الأيسر والبطن العلوي، ولكن في حالة السكتات الدماغية، قد تختلف الأعراض تبعا لجانب الدماغ المصاب.