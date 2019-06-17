مسئول أمريكى: البيت الأبيض لن يدعو إسرائيل للمشاركة فى مؤتمر البحرين

رويترز

ذكر مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن البيت الأبيض لا يعتزم دعوة مسئولى الحكومة الإسرائيلية لحضور مؤتمر البحرين الذى يهدف إلى دعم خطة تنشيط الاقتصاد الفلسطينى، وذلك لإبقاء المؤتمر بعيدا عن السياسة.

وقال المسؤول - الذى طلب عدم نشر اسمه - إن من المتوقع أن يحضر ممثلو قطاع الأعمال الفلسطينى هذا المؤتمر فى المنامة، لكن لن يحضره مسؤولو الحكومة الفلسطينية لأنهم يقاطعون مبادرة السلام التى يقودها المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر، وأضاف "نوجه الدعوة لرجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين، ونود أن نجعله غير سياسى قدر الإمكان".

يشار إلى أن مؤتمر البحرين سوف يعقد يومي 25 و26 يونيو في البحرين، وذكر مسئولون إسرائيليون وأمريكيون، أن الدعوة لم توجه رسميا لإسرائيل حتى الآن بسبب مناقشات بين واشنطن والبحرين بشأن التشكيل الملائم للوفد الإسرائيلى.