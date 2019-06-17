ماذا قال مرشحو الرئاسة الأمريكية عن آبائهم فى عيد الأب؟

كتبت ريم عبد الحميد

احتفل عدد من مرشحى الرئاسة الأمريكية لعام 2020 بعيد الأب أمس، الأحد، بنشر صورة لهم مع آبائهم.

ونشر جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الديمقراطى الأوفر حظا حتى الآن، صورة له مع والده على تويتر، وقال: "كما كان والدى يؤمن، فليس هناك نداء أسمى لأى امرأة أو رجل أكثر من أن تكون أم جيدة أو أب جيد.. عيد أب سعيد لكل اللآباء الذين يعملون كل يوم من أجل تربية أبنائهم، ولكل أبنائنا أن يكون شباب وشابات يتمتعون بالنزاهة والكرم".

واستغل السيناتور بيرنى ساندرز الاحتفال بعيد الأب للتأمل فى رحلة والده إيلى ساندرز للمجىء إلى أمريكا، وقال إن والده سافر عبر محيط ليأتى إلى الولايات المتحدة من بولندا فى عمر السابعة عشر، دون أن يكون مع أى نقود فى جيبه، هربا من الفقر والاضطهاد، وقد تطلب هذا شجاعة لا تصدق، وقد أصبح الأمريكى الأكثر فخرا على الإطلاق.

أما السيناتور إليزابيث وارين فقد نشرت مقالا مطولا عن والدها دوج هيرنج وكيف أنه شجع أحلامها لتصبح معلمة وعمل على التغلب على الأعباء المالية حتى تستطيع أن تصل إلى درجة متقدمة.

وكتبت وارين تقول إنها لم تكن لتكون هنا لولا مساندة ودعم والدها لها حتى تستطيع أن تحصل على فرصة، هكذا انتهى الحال بابنة البواب لتصبح مدرسة فى مدرسة حكومية ثم أستاذة جامعية ثم سيناتور أمريكية ثم مرشحة لرئاسة الولايات المتحدة.