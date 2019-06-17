لو بتنام وعينك مفتوحة مش معناها إنك حويط..قد تكون مصاب بـ" لاجوفالم الليلى"

كتبت إيناس البنا

كثير من الناس عندما تغط في نوم عميق نجد عيناها مفتوحة وهي حالة طبية تعرف ب "لاجوفالم الليلي" وتحدث نتيجة لعدة عوامل، مثل مشاكل في القرنية المخروطية أو حدوث إصابات سابقة فى العين.

قد تسبب بعض الأمراض العصبية وفقًا لمركز الرؤية للتميز " Vision Center of Excellence"، مثل شلل بيل وبروز العين، النوم بالنوم والأعين مفتوحة، بالإضافة إلى إن تعاطى الكحول أوالمهدئات قبل النوم يزيد من حدوث الاجوفالم الليلى.

يحذر المركز من أن الفشل في إغلاق العين أثناء النوم يمكن أن يتسبب في ضرر دائم بمرور الوقت، فقد يميل الشخص إلى الأحاسيس عند الاستيقاظ بالشعور فى جفاف العين، ويمكن أن تكون خفيفة أو شديدة.

يؤدي الجفاف المزمن في بعض الأحيان إلى انهيار للقرنية وهو السطح الخارجي للعين، ويظهر ذلك فى صورة الشعور بوجود شئ غريب في العين مع احمرار وتورم وتصريف غيرعادي، وهي الآثار الشائعة لهذا المرض .



النوم بعيون مفتوحة

وفقًا للتقرير، تتضمن علاجات الجفن الليلى أثناء الليل إما بتخفيف حركة الجفون أو زيادة القوى التي تجذبهم مغلقة، وقد تستخدم بعض القطرات للحالات الأكثر اعتدالا، لكن الحالات الأكثر شدة تتطلب ضغطًا إضافيًا على العينين أو الجفون، قد يكون فى صورة قناعًا للعين.