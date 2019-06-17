سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

لجنة الانتخابات الموريتانية تشيد بأجواء الحملات الانتخابية للمرشحين

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:45 ص
لجنة الانتخابات الموريتانية تشيد بأجواء الحملات الانتخابية للمرشحين الانتخابات الموريتانية - أرشيفية
نواكشوط (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، بالأجواء التى جرى فيها الأسبوع الأول من الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات المقررة يوم السبت القادم بمشاركة ستة مرشحين.

 

وأكدت اللجنة ، فى بيان مساء أمس، الأحد، تعهدها بالعمل على ضمان تنظيم هذه الانتخابات بشكل نزيه وشفاف وباتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن ذلك مع الطيف السياسى بشكل عام ومع المرشحين وممثليهم بشكل خاص.

 

وقالت إنها تابعت باهتمام كل الملاحظات والاقتراحات التى قدمها الممثلون خلال الاجتماعات، وأثمر النقاش الاتفاق على العديد من النقاط الهامة، وبهذه المناسبة فإن اللجنة الوطنية المستقلة تكرر دعوتها لوسائل الاعلام العامة والخاصة بتغليب القواعد الأخلاقية للمهنة، والتقيد فى هذه الظروف الحساسة بروح الاعتدال والحياد أثناء تغطيتها للانتخابات.

 

وأعلنت اللجنة اللوائح النهائية للناخبين والمكاتب الانتخابية، وبلغ عدد الناخبين أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على 3 آلاف و870 مكتبا، موزعة على محافظات موريتانيا الخمسة عشر، بالإضافة الى خمسة وأربعين مكتبا انتخابيا خاص بالرعايا الموريتانيين فى الخارج.

 


موريتانيا

انتخابات موريتانيا

انتخابات

الانتخابات الموريتانية

لجنة الانتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة