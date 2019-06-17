لجنة الانتخابات الموريتانية تشيد بأجواء الحملات الانتخابية للمرشحين

نواكشوط (أ ش أ)

أشادت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، بالأجواء التى جرى فيها الأسبوع الأول من الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات المقررة يوم السبت القادم بمشاركة ستة مرشحين.

وأكدت اللجنة ، فى بيان مساء أمس، الأحد، تعهدها بالعمل على ضمان تنظيم هذه الانتخابات بشكل نزيه وشفاف وباتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن ذلك مع الطيف السياسى بشكل عام ومع المرشحين وممثليهم بشكل خاص.

وقالت إنها تابعت باهتمام كل الملاحظات والاقتراحات التى قدمها الممثلون خلال الاجتماعات، وأثمر النقاش الاتفاق على العديد من النقاط الهامة، وبهذه المناسبة فإن اللجنة الوطنية المستقلة تكرر دعوتها لوسائل الاعلام العامة والخاصة بتغليب القواعد الأخلاقية للمهنة، والتقيد فى هذه الظروف الحساسة بروح الاعتدال والحياد أثناء تغطيتها للانتخابات.

وأعلنت اللجنة اللوائح النهائية للناخبين والمكاتب الانتخابية، وبلغ عدد الناخبين أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على 3 آلاف و870 مكتبا، موزعة على محافظات موريتانيا الخمسة عشر، بالإضافة الى خمسة وأربعين مكتبا انتخابيا خاص بالرعايا الموريتانيين فى الخارج.