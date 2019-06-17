كيف تقدم لطفلك بمدرسة النيل الدولية بالأقصر من KG1 للصف الرابع.. فى 15 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن استئناف باب التقديمات والتحويل للطلاب الجدد فى مدارس النيل الدولية التى تقع بمدينة طيبة شمالى المحافظة، والتى حققت نجاح كبير العام الماضى فى تقديم جرعات تعليمية متميزة للطلاب من كي جى1 وحتى الصف الرابع الابتدائى.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" فى خطوات كيفية التقديم فى مدارس النيل الدولية بمحافظة الأقصر والشروط الكاملة لذلك من الألف للياء:-

1. قررت إدارة مدرسة النيل المصرية الدولية استئناف فتح باب القبول والتحويلات للطلاب الجدد للعام الجديد اعتباراً من 22 يونيو الجارى.

2. التقديم سيتم بمدرسة النيل الدولية للمراحل من KG1 حتى الصف الرابع الابتدائى.

3. التقديم لمدرسة النيل الدولية بالأقصر يتم على الرابط http://nes.moe.edu.eg0.

4. سيتم تحديد موعد للاختبارات والمقابلات الشخصية لكلا من الطلاب وأولياء الأمور بعد غلق الباب.

5. سوف يتم عقد دورة تأهيلية للطلاب المقبولين قبل بداية العام الدراسي.

6. شروط التقدم لمدارس النيل ألايقل سن الطالب عن 3 سنوات و6 شهور، ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا.

7. يجب أن يكون الوالدين أوأحدهما حاصلا على مؤهل جامعى.

8. يقوم ولى الأمر أوالوصى على الطفل، بتقديم الاستمارة الإلكترونية المطبوعة، موقعه من ولى الأمر بصحة البيانات، وستكون مسلسلة حسب رقم الطالب فى قاعدة البيانات.

9. ترفق الاستمارة مع باقى الأوراق المطلوبة بمديرية التربية والتعليم، وفى حالة كان الطلب غير مسلسل أو مختوم لا يعتد به.

10. على الطالب اجتياز الاختبارات المطلوبة، والتى تتضمن ( المظهر الشخصى والسلوك – مهارات الرياضيات – المعرفة والمعلومات العامة – المهارات الحركية – التفكير).

11. لا بد من حضور الوالدين أو الوصى القانونى على الطفل للمقابلة الشخصية.

12. يتم القبول طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات وتقييم الوالدين وفقا للمقابلة الشخصية على أساس معلوماته وقناعته وسلوكه فى تربية الطفل.

13. فى حالة تساوى الدرجات تكون الأفضلية للسن الأكبر، وسيتم الاستعلام عن النتيجة على نفس موقع التقديم

14. لا بد من توقيع ولى الأمر على كافة التعهدات والإقرارات.

15. فى حالة تقديم ولى الأمر بيانات خاطئة أوغير مطابقة مع شروط الالتحاق بالمدرسة، يحق للمدرسة استبعاد الطفل نهائيا من اختبارات القبول.