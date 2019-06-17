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واستمرار حبس المتهمين 45 يوما..

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 25 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:54 م
قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 25 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، علي إخلاء سبيل 25 متهم بتدابير إحتراذية، وأمرت باستمرار حبسهم 45 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، أخلت سبيل المتهمين بـ8 قضايا إرهابية حملت أرقام حصر أمن دولة عليا كالآتي:
 
1- القضية رقم 441 لسنة 2018
2- القضية رقم 900 لسنة 2017
3- القضية رقم 640 لسنة 2018
4- القضية رقم 79 لسنة 2016
5- القضية رقم 760 لسنة 2017
6- القضية رقم 630 لسنة 2017
7- القضية رقم 316 لسنة 2017
8-القضية رقم 385 لسنة 2017 
 
 
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، للمتهمين في هذه القضايا ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

التحريض ضد الدولة

اخلاء سبيل متهم

عبد المنعم أبو الفتوح

امن الدولة العليا

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