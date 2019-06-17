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علماء أمريكيون يتوصلون إلى إنزيم يطيل عمر الفئران ويمنع الشيخوخة

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:15 ص
علماء أمريكيون يتوصلون إلى إنزيم يطيل عمر الفئران ويمنع الشيخوخة علماء يتوصلون لأنزيم يطيل العمر ويمنع الشيخوخة
أ ش أ

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توصل علماء أمريكيون - في بحث جديد أجري على عدد من الفئران - إلى تحديد بروتين منتشر في دم الفئران الشابة، أدى إلى تحسينات صحية وعلامات واضحة على التجدد عندما زرعه الباحثون في الفئران الأكبر سنا.

وأوضح العلماء في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية أن أحد التغييرات التي تحدث للفئران الكبيرة في السن هو فقدان نوع من "الوقود" الذي يحافظ على صحة الجسم، يسمى نيكوتيناميد أدينين ثنائي النوكليوتيد (NAD)، والذي يلعب عددا من الأدوارالرئيسية في عملية التمثيل الغذائي وإصلاح الحمض النووي والشيخوخة وطول العمر بشكل عام.

ومع مرور الوقت، تجد خلايا الشيخوخة صعوبة في إنتاج الطاقة بشكل عام و(NAD) بشكل خاص ، إلا أن العلماء اكتشفوا أن إنزيما يسمى "إيه نامت" (eNAMPT) موجود في دماء الفئران الأصغر سنا، يساهم - عند إعطاءه للفئران الأكبر سنا - في تعزيز مستويات (NAD) ومنع الشيخوخة.

 


الشيخوخة

التمثيل الغذائى

الحمض النووى

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