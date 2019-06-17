طلاب الثانوية العامة: امتحان الفلسفة لم يخرج عن مراجعة قناة مصر التعليمية

كتب محمود طه حسين

أكد طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية أن امتحان الفلسفة والمنطق اليوم الإثنين، لم يخرج عن المراجعة النهائية التى قدمتها قناة مصر التعليمية أمس الأحد.

وأشاد الطلاب بوضوح الأسئلة وعدم وجود أسئلة غامضة، فيما أكدت اللجنة الفنية أن امتحان الفلسفة واضح ومباشر.