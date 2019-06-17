صور.. وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر،اليوم الاثنين،قافلة طبية من اساتذة كلية طب بجامعة جنوب الوادى،للكشف على المواطنين مجاناً.

وأعلن مجلس مدينة مرسى علم،أن القافلة تضم تخصصات باطنة،وعظام،ومخ واعصاب،ورمد وانف واذن،ويتم خلال القافلك الكشف على المواطنين،وتوزيع الادوية مجانا إيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع.