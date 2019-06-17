سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:37 م
صور.. وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر،اليوم الاثنين،قافلة طبية من اساتذة كلية طب بجامعة جنوب الوادى،للكشف على المواطنين مجاناً. 
 
وأعلن مجلس مدينة مرسى علم،أن القافلة تضم تخصصات باطنة،وعظام،ومخ واعصاب،ورمد وانف واذن،ويتم خلال القافلك الكشف على المواطنين،وتوزيع الادوية مجانا إيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع. 
 
وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم (1)
وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم

وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم (2)
وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم

وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم (3)
وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم

وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم (4)
وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم

وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم (5)
وصول قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى لمدينة مرسى علم

 


البحر الاحمر

قافلة طبية

جامعة جنوب الوادى

مرسى علم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة