سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 02:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تنفيذ 84 % من أعمال أول ميناء للصيد برشيد بتكلفة 475 مليون جنيه

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:02 م
صور.. تنفيذ 84 % من أعمال أول ميناء للصيد برشيد بتكلفة 475 مليون جنيه محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،الانتهاء من تنفيذ 84 % من أعمال أول ميناء للصيد بمدينة رشيد بتكلفة 475 مليون جنيه،مضيفا أن العمل بالمشروع قد واجه بعض المعوقات، لعدم توافر الإعتمادات المالية اللازمة، وتم اعتماد مبلغ 165 مليون جنية لدفع العمل.
 
جاء ذلك، خلال جولته بميناء الصيد بمدينة رشيد، يرافقه اللواء عماد الدكرورى رئيس مدينة رشيد، ووكيل وزارة الإسكان.
 
وأوضح محافظ البحيرة،أن مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد، سيحقق طفرة اقتصادية كبيرة إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .
   
من جانبه، أكد المهندس مصطفى إسماعيل المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد أن ميناء الصيد الجديد، سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك، ومصنع لشباك الصيد، ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية، ورصيف صيانة للسفن، ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، و محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله .
 
محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد (1)
محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد

محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد (2)
محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد

محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد (3)
محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد

محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد (4)
محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد 

محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد (5)
محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد

محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد (6)
محافظ البحيره يتفقد اعمال الانشاء بميناء الصيد مدينة رشيد
 

محافظه البحيره

مدينه رشيد

ميناء الصيد

محافظ البحيره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة