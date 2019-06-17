صور.. تنفيذ 84 % من أعمال أول ميناء للصيد برشيد بتكلفة 475 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،الانتهاء من تنفيذ 84 % من أعمال أول ميناء للصيد بمدينة رشيد بتكلفة 475 مليون جنيه،مضيفا أن العمل بالمشروع قد واجه بعض المعوقات، لعدم توافر الإعتمادات المالية اللازمة، وتم اعتماد مبلغ 165 مليون جنية لدفع العمل.

جاء ذلك، خلال جولته بميناء الصيد بمدينة رشيد، يرافقه اللواء عماد الدكرورى رئيس مدينة رشيد، ووكيل وزارة الإسكان.

وأوضح محافظ البحيرة،أن مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد، سيحقق طفرة اقتصادية كبيرة إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .

من جانبه، أكد المهندس مصطفى إسماعيل المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد أن ميناء الصيد الجديد، سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك، ومصنع لشباك الصيد، ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية، ورصيف صيانة للسفن، ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، و محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله .