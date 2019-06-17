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صور.. اضبط مخالفة.. بلاعات الصرف بون غطاء بشارع الغشام فى الزقازيق

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:29 م
صور.. اضبط مخالفة.. بلاعات الصرف بون غطاء بشارع الغشام فى الزقازيق بلاعات الصرف
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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طالب أهالى شارع الغشام بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتغطية بلاعات الصرف الصحى.

وقال نعيم جاويش أحد سكان الشارع، إن الشارع تم رصفه منذ ما لا  يزيد عن شهر وللأسف ظلت بلاعات المجارى مفتوحة بمنظر سيئ للغاية وتصطدم بها السيارات فضلا عن الروائح التي تنبعث منها وتضر الأهالى والمارة وتعرض الأسر لسقوط أطفالها بمياه الصرف الصحى.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، أنه سيقوم بجولة تفقدية للمنطقة للوقوف على الأمر بنفسه وستتم إزالة أسباب الشكوى.


 

بلاعات الصرف (1)
بلاعات الصرف 

 

بلاعات الصرف (2)
بلاعات الصرف 

 

بلاعات الصرف (3)
بلاعات الصرف 

 


بلاعات الصرف الصحى

مياه الصرف

الشرقيه

الزقازيق

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