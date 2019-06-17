"صرف صحى الإسكندرية" تطبق نموذج محاكاة بالاستاد لاستقبال أمم أفريقيا 2019

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة صرف صحى الإسكندرية، الانتهاء من الاستعدادت المكثفة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بتطبيق نموذج محاكاه لتصريف مياه الأمطار بمحيط الاستاد، طبقا لتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ونفذ اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحى الإسكندرية، تطبيق النموذج مع اختبار ميول البلدورات الجديدة المرتبطه بشنايش الأمطار والخدمة.

وأكد اللواء محمود نافع فى تصريحات صحفية اليوم، على تواجد سيارات الشفط والمدمجة والسيول طوال فترة البطولة باستاد الإسكندرية، إلى جانب توافر بدالة تحسبا لأى طارئ، بالإضافة إلى تواجد فرقتين تدخل سريع بإشراف مهندس أشرف حنفى رئيس قطاع التشغيل والصيانة، ومهندس حسن خليل مدير عام منطقة وسط .