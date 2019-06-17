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رئيس باكستان يؤكد على تعزيز الروابط البرلمانية والشعبية مع أستراليا

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:40 م
رئيس باكستان يؤكد على تعزيز الروابط البرلمانية والشعبية مع أستراليا الدكتور عارف علوى رئيس باكستان
أ ش أ

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أكد رئيس باكستان، الدكتور عارف علوى، على ضرورة تعزيز الروابط البرلمانية والشعبية بين باكستان وأستراليا.

جاءت تصريحات رئيس باكستان، خلال لقائه اليوم الاثنين فى مكتبه بإسلام آباد مع السفيرة الأسترالية لدى باكستان مارغريت آدمسن، بمناسبة انتهاء فترة عملها فى إسلام آباد، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأعرب علوى عن ارتياحه إزاء النمو الذى شهدته العلاقات الأسترالية-الباكستانية فى السنوات الأخيرة، مشددًا على ضرورة استخدام الآلية المؤسسية الموجودة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ومن جانبها، قالت آدمسن إن أستراليا مستعدة للتعاون مع باكستان فى مجالات الصحة والتعليم.

 


رئيس باكستان

استراليا

اسلام اباد

عارف علوى

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