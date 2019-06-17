رئيس الوزراء يشارك اليوم بمؤتمر "سيملس شمال أفريقيا"

كتبت هند مختار

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مؤتمر سيملس شمال إفريقيا، الذى ينظمه البنك المركزى.

ويعقد رئيس الوزراء اليوم أيضا، اجتماعا بشأن مستشفى 500 500، بحضور عدد من الجهات المعنية، لمتابعة معدلات العمل بالمستشفى، ويعقبها اجتماع بشأن التعامل مع المخلفات الصلبة فى القاهرة، ثم لقاء مع وزيرة الاستثمار.

كان رئيس الوزراء، قد عقد أمس الأحد، اجتماعا لمتابعة مشروعات الإنتاج الداجنى، ومعدلات الإنتاج المحلى، وسبل النهوض بها، مؤكدا حرص الحكومة على استمرار توفير أوجه الدعم الكامل لمشروعات الإنتاج الداجنى، وتقديم مختلف التيسيرات والموافقات، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للتوسع فى تلك المشروعات القائمة، وإقامة مشروعات جديدة، تتيح زيادة فى حجم الانتاج المحلى، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الانتاج الداجنى، وهو ما ينعكس بدوره على انخفاض الاسعار، والحفاظ على استقرارها وعدم ارتفاعها