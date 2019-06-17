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رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يناقش تنظيم العمل فى معاهد الشلاتين

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:46 م
رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يناقش تنظيم العمل فى معاهد الشلاتين رئيس مجلس مدينة الشلاتين ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عقد العميد محمد محسن عبد السلام رئيس مجلس مدينة الشلاتين، والشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اجتماعا ظهر اليوم الاثنين، بمقر مجلس مدينة الشلاتين، لمناقشة عدة نقاط محورية لتنظيم العمل فى معاهد الشلاتين ونزل شباب الشلاتين .

وناقش رئيس المنطقة الأزهرية مع رئيس مدينة الشلاتين الصعوبات التى تواجه التعليم الأزهرى بمدينة الشلاتين، وذلك فى إطار التعاون والمشاركة، فى ظل توجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر

أبدى رئيس مجلس المدينة استعداده لتذليل كافة العقبات، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمصلحة الطلاب، وضرورة سرعة تجهيز نزل الشباب بأحدث التقنيات، وكذلك محاولة سرعة الانتهاء من بناء مظلات للطلاب لتقيهم من شدة حرارة الجو فى نظرا لطبيعة المدينة ذات الأجواء شديدة الحرارة .

 

رئيس المنطقة الأزهرية ورئيس مدينة الشلاتين (1)
رئيس المنطقة الأزهرية ورئيس مدينة الشلاتين 

 

رئيس المنطقة الأزهرية ورئيس مدينة الشلاتين (2)
رئيس المنطقة الأزهرية ورئيس مدينة الشلاتين

 

رئيس المنطقة الأزهرية ورئيس مدينة الشلاتين (3)
رئيس المنطقة الأزهرية ورئيس مدينة الشلاتين 

منطقة البحر الاحمر الازهرية

الشلاتين

نزل شباب الشلاتين

معاهد الشلاتين

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