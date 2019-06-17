سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 06:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دلع جسمك باللوز الأخضر.. هيقوي المناعة ويحميك من أمراض القلب

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:00 م
دلع جسمك باللوز الأخضر.. هيقوي المناعة ويحميك من أمراض القلب لوز أخضر
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اللوز الأخضر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كمضادات الأكسدة والألياف والحديد والبوتاسيوم، وبعض الفيتامينات الهامة لك ولصحتك، كما أنه يحتوي علي نسبة سعرات حرارية منخفضة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي فوائد اللوزن الأخضر علي جسم الإنسان، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فوائد اللوز الاخضر
فوائد اللوز الاخضر

 

 فوائد اللوز الأخضر
 

-يحسن من عملية الهضم، ويساهم بشكل كبير في التخلص من الانتفاخ والإمساك،  ولذا فتناوله يعد مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

-يعد من الأطعمة الجيدة في التخلص من الأنيميا، وذلك يرجع لما يحتوي علي نسبة جيدة من عنصر الحديد، ولذا على الأشخاص الذين يعانون من نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم تناوله بكثرة.

-يقلل فرص الإصابة بالسرطان، وذلك يرجع لما يحتويه من عنصر مضادات الأكسدة الهامة لجسم الإنسان.

-يساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من ارتفاعه.

-يقلل فرص الإصابة بامراض القلب، ويحافظ علي صحة الشرايين.

-يعد من الأطعمة الجيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأوعية الدموية،  والذين لديهم فرص الإصابة بالجلطات.

-يقوي صحة العظام، ويحد من الإصابة بالهشاشة بشكل كبير.

-يساهم في التقليل من الإصابة بالتهاب المفاصل.

-يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، ويحد من التعرض لأي نقصان أو مشاكل فيه.

-يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم، ويحد من ارتفاعه بشكل كبير.

 


اللوز الاخضر

فوائد اللوز الاخضر

اهمية اللوز الاخضر

ما هي فوائد اللوز الاخضر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة