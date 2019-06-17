دلع جسمك باللوز الأخضر.. هيقوي المناعة ويحميك من أمراض القلب

كتبت فاطمة ياسر

اللوز الأخضر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كمضادات الأكسدة والألياف والحديد والبوتاسيوم، وبعض الفيتامينات الهامة لك ولصحتك، كما أنه يحتوي علي نسبة سعرات حرارية منخفضة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي فوائد اللوزن الأخضر علي جسم الإنسان، وذلك وفقا لموقع "healthline".



فوائد اللوز الاخضر

فوائد اللوز الأخضر



-يحسن من عملية الهضم، ويساهم بشكل كبير في التخلص من الانتفاخ والإمساك، ولذا فتناوله يعد مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

-يعد من الأطعمة الجيدة في التخلص من الأنيميا، وذلك يرجع لما يحتوي علي نسبة جيدة من عنصر الحديد، ولذا على الأشخاص الذين يعانون من نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم تناوله بكثرة.

-يقلل فرص الإصابة بالسرطان، وذلك يرجع لما يحتويه من عنصر مضادات الأكسدة الهامة لجسم الإنسان.

-يساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من ارتفاعه.

-يقلل فرص الإصابة بامراض القلب، ويحافظ علي صحة الشرايين.

-يعد من الأطعمة الجيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأوعية الدموية، والذين لديهم فرص الإصابة بالجلطات.

-يقوي صحة العظام، ويحد من الإصابة بالهشاشة بشكل كبير.

-يساهم في التقليل من الإصابة بالتهاب المفاصل.

-يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، ويحد من التعرض لأي نقصان أو مشاكل فيه.

-يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم، ويحد من ارتفاعه بشكل كبير.