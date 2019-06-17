خالد حنفى: اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربى ببيروت لتنفيذ مشروعات

كتب مدحت وهبة

يعقد اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك بدورتها الثامنة والأربعون بمقر اتحاد الغرف العربية بيروت وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد تأكيدا بصفته الممثل الحقيقى للقطاع الخاص العربى فى منظومة العمل العربى المشترك

وأكد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، على أن الاجتماع يهدف الى الانتقال بالمنظمات العربية من التنسيق بين أنشطتها إلى العمل المشترك لتنفيذ مشروعات حيوية للمنطقة العربية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربى المشترك وإيجاد آلية محكمة وملزمة للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق مزيد من الانسجام فيما بينهم والارتقاء بأداء منظمات العمل العربى المشترك لتصبح أكثر فعالية على الصعيد الوطنى والإقليمى والعربى وتوحيد الأسس والقرارات التى تحكم عمل منظمات العمل العربى المشترك وتوفير متطلبات فاعليتها فى مجالات تخصصها

وقال حنفى، إنه سوف يلقى كلمة خلال الاجتماع الذى سوف يستمر يومان ويرأسه أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ويشارك فيه الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية والدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد ورئيس القطاع الاقتصادى فى جامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات العربية المؤثرة فى منظمة العمل العربى المشترك اضافة الى مشاركة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"،

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للعمل العربى المشترك سوف يبحث دور مؤسسات العمل العربى المشترك فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية وسيتم على هامش اعمال الدورة عقد لقاءات ثنائية بين اتحاد الغرف العربية وعدد من المنظمات العربية والدولية وفى مقدمها "يونيدو" بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى المرحلة القادمة.