حى الزاوية الحمراء بالقاهرة يفتح باب تقنين تحويل الشقق السكنية ​لتجارية

كتب سيد الخلفاوى

أعلن حى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، فتح الباب أمام المواطنين الذين حولوا وحداتهم السكنية الى تجارية لتقنين أوضاعهم للوحدات حتى 2008، وطالب اللواء هشام عصمت، رئيس حى الزاوية الحمرا، المواطنين الراغبين فى ذلك بالتوجه لإدارة الأملاك بديوان الحى لإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك.

وفى سياق آخر، تفقد رئيس حى الزاوية الحمراء أعمال تطوير سوق عبود وموقف عبود، فى إطار التطوير الذى يشهدة ميدان عبود ومتابعة المشاريع المقامة بالحى لسرعة الإنجاز للتيسير ورفع المعانه عن أهالى الحى كما تم مراجعة النظافة بعبود حيث شدد رئيس الحى على رفع وتفريغ صناديق القمامة بانتظام.

وقال رئيس حى الزاوية الحمراء إن الحى نفذ حملة لرفع الإشغالات بميدان عبود وشارع ترعة الإسماعيلية أسفرت عن مصادرة عدد كبير من الإشغالات وإيداعها مخزن الحى.