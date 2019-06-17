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حبس عاطل ضبط بحوزته 40 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائه بالطالبية

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:34 م
حبس عاطل ضبط بحوزته 40 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائه بالطالبية مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس على عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة فى الطالبية.
 
 
وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته وهى عبارة عن 40 فرش من مخدر الحشيش، ومبلغ 96 ألف جنيه بالطالبية، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للإتجار بها.
 
 
توصلت تحريات النقيب محمد أحمد فهمى ضابط مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى اتجار " ممدوح. ع " 33 سنة عاطل، بالإتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش.
 
 
بإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، أثناء قيادته سيارة ملاكى، وبحوزته 40 فرش من مخدر الحشيش، بلغ وزنها 5 كيلو، ومبلغ 96 ألف جنيه.
 
 
بمواجهة المتهم، اعترف أمام العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث، بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

الطالبية

تاجر حشيش

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