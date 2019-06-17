حبس شقيقين قتلا سائق توك توك لسرقته بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقة التوك توك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مدحت.م.م، 17 سنة، سائق توك توك، مقيم بمنطقة نجع العرب بدائرة القسم، بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة نجع إسو بدائرة القسم، وبها جرحين ذبحيين بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بالجسم والعثور بطيات ملابسه على مبلغ مالى وبالقرب من الجثة على (التوك توك قيادته "ملك ربة منزل" بداخله آثار دماء - سلاح أبيض "سكين كبير الحجم" مُدمم.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد مرتكبى الواقعة وهما كلاً من نقاش، 35 سنة، سبق إتهامه فى قضيتى "سلاح أبيض ، ضرب"، وشقيقه عاطل، 35 سنة، ومُقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الحادث بقصد السرقة، وبمواجهتهما قرر المتهم الأول بسابقة عقدهما العزم على سرقة إحدى مركبات التوك توك عشوائياً كرهاً عن قائدها، وأعدا لذلك سلاح أبيض "سكين" ، وبتاريخ الحادث إستقلا التوك توك قيادة المجنى عليه بزعم توصيلهما إلى منطقة المتراس بدائرة القسم ولدى وصولهم إلى مكان الواقعة حاولا الإستيلاء على التوك توك عقب تهديدهما المجنى عليه بالسكين ، إلا أنه قاومهما وتعدى عليهما بالضرب بزجاجة فارغة محدثاً إصابات بهما فقاما بالتعدى عليه بالسكين محدثين إصابته التى أودت بحياته ولم يتمكنا من سرقة التوك توك ثم قاما بالتخلص من السكين "السابق ضبطه" بإلقائه بمكان العثور وإستوليا على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما حسن النية "سن 45 صاحب محل بدائرة قسم محرم بك" ، كما تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط الملابس التى كان يرتديها وقت إرتكاب الحادث وعليها آثار دماء، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.