تعرف على حركة استقبال ومغادرة السفن وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة اليوم 20 سفينة، وتم تداول 576 ماسورة بترولية بوزن 2355 طن و386 شاحنة بضائع و173 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 109 شاحنة و106 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 576 ماسورة بترولية بوزن 2355 طن و277 شاحنة بضائع و67 سيارة .

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى القاهرة والحرية1 والحرية2 بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة والنوى اكسبريس وMoseldijk، كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين آيلة وسينا فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وغادرت السفينتين آيلة وسينا .