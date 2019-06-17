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ترانيم وترفيه وصلوات بمؤتمر كبار السن للكنيسة الكاثوليكية حتى الخميس المقبل

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:36 م
ترانيم وترفيه وصلوات بمؤتمر كبار السن للكنيسة الكاثوليكية حتى الخميس المقبل الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك
سارة علام

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انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الخامس لخدمة فرح و عطاء لكبار السن الذى يستمر حتى الخميس المقبل، بمبيت زوار الأنبا بولا بالبحر الأحمر بحضور أكثر من 175 عضوا ممثلين عن 12 كنيسة من كنائس الإيبارشية المختلفة بالإضافة إلى المرشد العام للنشاط الأب يوحنا سعد.

 

ورفع المهرجان شعار"أنا رسالة" حيث يضم العديد من الفقرات الروحية كالقداس الإلهى والصلاة والتأملات الروحية والمحاضرات والترانيم والترفيهية منها كالألعاب والأغاني والبحر.

 

كانت الكنيسة الكاثوليكية قد قبلت الأسبوع الماضى اعتذار مطران الإسماعيلية عن الخدمة لأسباب صحية ورقت الأب هانى باخوم المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة لرتبة الأسقف وحمل اسم الانبا باخوم بينما أكدت الكنيسة أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج وقتا طويلا للنظر فيه.


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