سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 20 سفينة و576 ماسورة بترولية و386 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:37 م
تداول 20 سفينة و576 ماسورة بترولية و386 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر،أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 20 سفينة،وتم تداول 576 ماسورة بترولية بوزن 2355 طن، و386 شاحنة بضائع، و173 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 109 شاحنة، و106 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 576 ماسورة بترولية بوزن 2355 طن، و277 شاحنة بضائع و67 سيارة.
 
ومن المنتظر، أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم، 3 سفن وهى "القاهرة، والحرية1، والحرية2"، بينما تغادر 3 سفن، وهى "أمانة، والنوى أكسبريس،Moseldijk"، بينما غادرت 3 سفن، وهى "القاهرة، والحرية1، والحرية2"، كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين "ايلة وسينا"، فيما شهد الميناء بالأمس، استقبال السفينة "سينا" وغادرت السفينتين "ايلة وسينا".
 
 

موانى البحر الاحمر

حركه الملاحه

ميناء سفاجا

السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة