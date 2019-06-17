تداول 20 سفينة و576 ماسورة بترولية و386 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر،أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 20 سفينة،وتم تداول 576 ماسورة بترولية بوزن 2355 طن، و386 شاحنة بضائع، و173 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 109 شاحنة، و106 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 576 ماسورة بترولية بوزن 2355 طن، و277 شاحنة بضائع و67 سيارة.

ومن المنتظر، أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم، 3 سفن وهى "القاهرة، والحرية1، والحرية2"، بينما تغادر 3 سفن، وهى "أمانة، والنوى أكسبريس،Moseldijk"، بينما غادرت 3 سفن، وهى "القاهرة، والحرية1، والحرية2"، كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين "ايلة وسينا"، فيما شهد الميناء بالأمس، استقبال السفينة "سينا" وغادرت السفينتين "ايلة وسينا".