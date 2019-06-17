تحرير 72 محضرًا فى حملة تموينية للرقابة على المخابز البلدية بأسيوط

وقالت هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية في أسيوط، إنه تم شن حملة مكبرة علي مخابز انتاج الخبز البلدي بدائرة المركز، وذلك للتأكيد من جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان أسفرت عن تحرير 72 محضرا وتنوعت المخالفات التي تم تحريرها ما بين" عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين، غلق المخابز في غير اوقات العمل الرسمي، عدم وجود ميزان حساس، عدم إعطاء بون، عدم وجود سجل تفتيش".

وأضاف رئيس مركز ومدينة القوصية، كما تم تحرير محضر للمدعو "ث.ا" بقرية القصير لحيازته 15 شيكارة ملح غير صالحة وبقصد بيعها، كما تم تحرير محضر للمدعو "ع.ح" لتجميع 38 شيكارة اسمدة زراعية مدعمة بدون حيازات زراعية.