تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية

كتب- هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 178 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.382 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 105.2 مليون ورقة مالية بقيمة 671.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.7 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.47%، والعرب على 4.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.19%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع 4.4 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 32.7 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14241 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17527 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 606 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1549 نقطة، واستقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.