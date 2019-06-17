ايه هو سرطان العين؟.. وما هي علامات تشكل الورم..أعرف الإجابة

كتبت فاطمة خليل

السرطان من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان، ويمكن أن يصيب أيضاً العيون، فعندما تتغير الخلايا السليمة في عينك أو تتحول وتنمو بسرعة كبيرة بطريقة غير منظمة، فإنها يمكن أن تشكل كتلة من الأنسجة تسمى الورم، وهو ما يسمى بـ"سرطان العين" نتعرف عليه فى هذا التقرير.



سرطان العين

أعراض وعلامات سرطان العين



وفقاً لموقع Web md ، فإن العلامة الأكثر شيوعا لسرطان العين هو تغيير في رؤيتك، فقد لا تتمكن من الرؤية جيدًا، أو قد ترى وميضًا من الضوء أو بقع (عوامات)، قد تلاحظ أيضًا بقعة مظلمة جديدة في عين واحدة أو تغيير في حجمها أو شكلها، لكن سرطان العين لا يسبب الأعراض دائمًا في وقت مبكر، وقد تحدث هذه الأشياء لأسباب أخرى كثيرة.



ما هو سرطان العين

ووفقاً لموقعCancer فقد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان العين من الأعراض أو العلامات التالية:

-مشكلة في الرؤية.

-فقدان جزء من مجال الرؤية.

- رؤية ومضات الضوء.

-رؤية البقع أو الخطوط المتعرجة أو الكائنات العائمة (العوامات).

-وجود بقعة مظلمة على القزحية.

إذا كنت تشعر بالقلق إزاء واحد أو أكثر من الأعراض أو العلامات في هذه القائمة، يرجى التحدث مع طبيبك.

-سوف يسأل طبيبك عن المدة الزمنية وعدد المرات التي كنت تعاني من الأعراض ، بالإضافة إلى الأسئلة الأخرى.