المشدد 3 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة خطف فتاة فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 أشخاص، بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بالشروع في خطف طالبة بالمطرية ومحاولة التعدي عليها في الطريق العام.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم " سيد.ا"، عاطل، و"امير .م" سائق، توك توك، بالاشتراك مع المتهم الثالث "جمعة.ا" عاطل، بالشروع في خطف المجني عليها "إيمان.م طالبه ، بالإكراه، أثناء عودتها من الدرس في توك توك المتهم الثاني بأن جذبها عنوة داخل الدراجة البخارية "توك توك" وأثناء سيرهما شاهدهما امين شرطة تصدي لهما، وشاءت الأقدار الاصطدام بسيارة مما جعل التوك توك يقف ، فتم ضبطهما من قبل قوات الأمن بدائرة قسم شرطة المطرية، واعترفوا بمحاولة خطف الفتاة، والتعدي عليها.