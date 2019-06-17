القبض على عامل سرق خزينة أموال من داخل كافية فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل سرق خزينة كافية بداخلها أموال فى منطقة حلوان ، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة حلوان،فى ضبط عامل 37 سنة يعمل بمقهى كائنة بدائرة القسم،مقيم بجزيرة الذهب بالجيزة ، اثناء تواجده بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم ، وبحوزته كيس بلاستيك أسود اللون بداخله (خزينة صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالى 2,446 جنيه - مجموعة من الإكسسوارات الحريمى والعطور - سلاح أبيض"سكين").

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات بحوزته أعترف بسرقتها، من داخل مسكن صاحب المقهى محل عمله ، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته ، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلته والتسلل للشقة سكنه من الباب الخلفى المجاور للمقهى ، وقام بنزع الخزينة الحديدية من الحائط المُثبتة به باستخدام السلاح الأبيض المضبوط ، وبحوزته وسرقة باقى المضبوطات من داخل دولاب غرفة النوم، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وأتهمه بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد أكتشف الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.