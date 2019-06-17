سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 12:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على عامل سرق خزينة أموال من داخل كافية فى حلوان

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:30 م
القبض على عامل سرق خزينة أموال من داخل كافية فى حلوان متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل سرق خزينة كافية بداخلها أموال فى منطقة حلوان ، وحرر محضر بالواقعة.

 

ونجح رجال مباحث قسم شرطة حلوان،فى ضبط عامل  37 سنة يعمل بمقهى كائنة بدائرة القسم،مقيم بجزيرة الذهب بالجيزة ، اثناء تواجده بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم ، وبحوزته كيس بلاستيك أسود اللون بداخله (خزينة صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالى 2,446 جنيه  - مجموعة من الإكسسوارات الحريمى والعطور - سلاح أبيض"سكين").

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات بحوزته أعترف بسرقتها، من داخل مسكن صاحب المقهى محل عمله ، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته ، وفى سبيل ذلك  تمكن من مغافلته والتسلل للشقة سكنه من الباب الخلفى المجاور للمقهى ، وقام بنزع الخزينة الحديدية من الحائط المُثبتة به باستخدام السلاح الأبيض المضبوط ، وبحوزته وسرقة باقى المضبوطات من داخل دولاب غرفة النوم، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وأتهمه بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد أكتشف الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


سرقة خزينة بحلوان

مباحث حلوان

السرقة بالاكراه

أخبار حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة محامية فى المقطم

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:44 ص

القبض على عاطلين وربة منزل لاتجارهم فى المواد المخدرة بالقاهرة

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:35 ص

النيابة تطلب التحريات التكميلية حول سرقة 700 ألف جنيه من مصنع بلاستيك بأكتوبر

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:27 م

القبض على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة التوك توك بأبو النمرس

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:23 م

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المصوغات الذهبية بالتجمع للمحاكمة الجنائية

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة