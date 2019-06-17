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القبض على ثلاثة عاطلين لاتجارهم فى الهيروين بطوخ

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:50 م
القبض على ثلاثة عاطلين لاتجارهم فى الهيروين بطوخ متهم - أرشيفية
القليوبيه-نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص فى الإتجار بالمخدرات، حيث ضبطا وبحوزتهما كمية من الهيروين ومبلغ مالى، واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كانت معلومات سرية وردت للمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، تفيد بقيام عاطلين بالإتجار فى المخدرات، وعرضت المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فجرى تشكيل فريق بحث قاده العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية.

 

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمان يترددون على دائرة المركز ويروجون مخدر الهيروين ويستخدمان سيارة فى تسهيل تنقلاتهما، وفى أحد الأكمنة تم ضبطهما وهما كلا من "ع. ع. ا"- 45 سنة سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات و"ا. ش. ع". 30 سنة مطلوب فى 10 أحكام غيابية، أثناء استقلالهم السيارة رقم "2945 ق س ط ميكروباص" قيادة الثانى، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 1480 جنيها، وهاتف محمول.

 

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.

 

و"م. ع. ع"وشهرته "فاي"،29 سنة، عاطل سبق اتهامه فى قضية مخدرات وبحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات، تحرر ت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامةلمباشرة التحقيق.


مخدرات

اتجار بالهيروين

طوخ

عاطلين

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