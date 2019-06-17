العراق وروسيا يؤكدان ضرورة تفعيل الحلول السياسية للأزمات بالمنطقة

أ ش أ

أكد وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم، ومبعوث الرئيس الروسى ألكسندر لافرينتييف، اليوم الاثنين، ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى الدفع بالحلول السياسية للأزمات التى تُعانى منها المنطقة، والتحديات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار فى المنطقة، إضافة إلى تدعيم أوجه العلاقات الثنائية عبر تنويع أطر التشاور والتعاون المُشترك.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية -حسبما أوردت قناة (الإخبارية) العراقية- أن الجانبين بحثا الجهود السياسية للأزمات التى تعانى منها المنطقة، مؤكدًا سعى بغداد إلى تعزيز العلاقات مع موسكو لمواكبة مجمل الأحداث السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية.