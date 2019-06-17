الصين تعتزم بناء مفاعل نووى صغير لتدفئة الشمال الشرقى

رويترز

قال مسؤول صينى اليوم الاثنين إن بلاده تعتزم بناء مفاعل نووى تجريبى صغير يمكنه أن يحل محل الفحم أو الغاز فى توفير التدفئة للبلدات والمدن فى المناطق الشمالية الأكثر برودة.

وأضاف وانج شو جيا، وهو مهندس كبير فى شركة استثمار كهرباء الدولة التى تطور المشروع، على هامش مؤتمر للصناعة أن مفاعل التدفئة الصغير سيستهدف مدينة جياموسى بإقليم هيلونجيانج الذى يقع فى شمال شرق الصين وسيكون واحدا من وحدتين مقترحتين تصل قدرتهما المشتركة إلى 400 ميجاوات.

وقال وانج لرويترز "لا يزال المشروع قيد مراجعة الحكومة المركزية للموافقة عليه" مضيفا أن الشركة المطورة تستهدف تشغيل المشروع بحلول عام 2024.

وتستكشف الصين استخدام المفاعلات النووية الصغيرة، التى تكون بحجم أقل من خمس حجم المفاعل النووى، كبديل لأنظمة التدفئة في المناطق الشمالية التى تتعرض إلى الضباب الدخانى. وتزود الدولة منطقة الشمال بالتدفئة فى الفترة من نوفمبر إلى مارس باستخدام مراجل تعمل بالفحم أو الغاز.

وأجرت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية تجارب بالفعل على تصميم "مفاعل لتدفئة المدن" تقول إن بإمكانه تزويد 200 ألف منزل بالدفء.